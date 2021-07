Jerry Cantrell – Atone [VIDEO]

Photo Credit: JerryCantrell.com

Nel mese di Marzo aveva confermato come il suo nuovo lavoro da solista fosse praticamente pronto. Oggi Jerry Cantrell ha svelato i dettagli che aspettavamo: Brighten, questo il titolo, uscirà il 29 Ottobre e arriverà a quasi vent’anni da “Degradation Trip” dell 2002. Cantrell ha lavorato al disco con Tyler Bates e Paul Fig (che l’hanno prodotto insieme a lui), avvalendosi di collaboratori di lusso come, tra gli altri, Greg Puciato e Gil Sharone dei The Dillinger Escape Plan e Duff McKagan (Guns N’ Roses, ovviamente). La prima anticipazione estratta dall’album è il video della traccia d’apertura Atone, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Atone

02 Brighten

03 Prism Of Doubt

04 Black Hearts And Evil Done

05 Siren Song

06 Had To Know

07 Nobody Breaks You

08 Dismembered

09 Goodbye (Elton John cover)