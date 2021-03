Photo Credit: JerryCantrell.com

Esattamente un anno fa Jerry Cantrell annunciava di essere al lavoro sul suo nuovo lavoro da solista, seguito di quel “Degradation Trip” risalente ormai al 2002. A un anno di distanza, il leader degli Alice In Chains è tornato ad aggiornarci al riguardo, comunicando sui suoi canali social che il disco è pronto. Non ci sono ancora una data d’uscita ufficiale né altri dettagli, ma a quanto pare non ci sarà da attendere ancora molto.