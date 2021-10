Jerusalem In My Heart – Abyad Barraq [VIDEO]

Jerusalem In My Heart – Abyad Barraq

Photo Credit: Isabelle Stachtchenko

Il progetto acvanguardistico Jerusalem In My Heart di Radwan Ghazi Moumneh tornerà questo venerdì con la pubblicazione su Constellation di Qalaq (in arabo “profonda preoccupazione”), nuovo lavoro in studio per il quale ogni traccia vanta una diversa collaborazione. L’ultima anticipazione dal disco è il video di Abyad Barraq, brano che vanta le collaborazioni di Greg Fox alla batteria e di Erin Weisgerber per la realizzazione del video. Eccolo: