Jerusalem In My Heart: nuovo album e due date a Novembre

Photo Credit: Isabelle Stachtchenko

Tra le realtà più coinvolgenti della scena avanguardista, il progetto Jerusalem In My Heart di Radwan Ghazi Moumneh tornerà l’8 Ottobre con la pubblicazione su Constellation di Qalaq (in arabo “profonda preoccupazione”), nuovo lavoro in studio per il quale ogni traccia vanta una diversa collaborazione. Qui in basso trovate l’ascolto dei primi tre estratti, tutte title track numerate progressivamente, le dichiarazioni di Moumneh che presentano il disco, oltre alle due date italiane del tour a supporto del disco:

19 NOVEMBRE @ RAVENNA

20 NOVEMBRE @ CORNUDA (TV)

“L’album è stato composto durante i mesi di lockdown a Montréal nell’inverno 2020/2021, e le collaborazioni sono state portate avanti a distanza per ovvi motivi. Ho composto l’album a partire da una struttura scarnificata, dando a ciascun collaboratore una sezione da scomporre, modificare, reinterpretare e ricomporre come desiderava. Una volta ricevuti i vari contributi li ho resi miei remixandoli e plasmandoli nella composizione generale in una ritrovata coerenza”.

“Le tracce del secondo lato dell’album si intitolano tutte ‘Qalaq’ e sono seguite da un numero, ad indicare il grado che la violenza stratificata e complessa ha raggiunto negli ultimi due anni in Libano e nei paesi del Levante. Dal completo fallimento dello stato libanese, contraddistinto da continue divisioni interne, che ha portato l’economia ad un brusco arresto, alla disastrosa gestione dell’afflusso di migranti in arrivo da stati falliti confinanti. Dalla corruzione endemica che ha portato all’esplosione nel porto di Beirut nell’agosto del 2020, all’ultimo capitolo della cancellazione della Palestina e all’ennesima brutale campagna di bombardamenti unilaterale e sproporzionata su Gaza”.