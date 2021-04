Photo Credit: Christ Chavez

Ritornato lo scorso anno, dopo quattordici anni di silenzio, con “Trust The River”, ultimo lavoro degli Sparta (qui la nostra recensione), Jim Ward ha annunciato adesso anche un suo nuovo album solista. Il disco si intitolerà Daggers e uscirà l’11 Giugno su Dine Alone Records, anticipato dall’ascolto del primo estratto Paper Fish che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):