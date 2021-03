John Grant – Boy From Michigan [VIDEO]

Photo Credit: Hörður Sveinsson

Fermo a “Love Is Magic” del 2018 (qui la nostra recensione), a inizio anno era tornato a dare sue notizie John Grant con una nuova traccia, The Only Baby (che trovate qui). Oggi scopriamo che quella altro non era se non la prima anticipazione da Boy From Michigan, il suo nuovo album in uscita il 25 Giugno su Partisan/Bella Union e prodotto da Cate Le Bon. Insieme all’annuncio Grant ha diffuso anche il videoclip della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Boy From Michigan

02 County Fair

03 The Rusty Bull

04 The Cruise Room

05 Mike And Julie

06 Best In Me

07 Rhetorical Figure

08 Just So You Know

09 Dandy Star

10 Your Portfolio

11 The Only Baby

12 Billy