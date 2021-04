Photo Credit: Hörður Sveinsson

Fermo a “Love Is Magic” del 2018 (qui la nostra recensione), John Grant tornerà il 25 Giugno su Partisan/Bella Union con Boy From Michigan, il suo nuovo album. Dopo The Only Baby (che trovate qui) e la title track, la terza anticipazione è Rhetorical Figure, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: