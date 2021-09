Photo Credit: Press

Annunciato oggi, Fever Dreams Pts 1-4 sarà il nuovo doppio lavoro in studio di Johnny Marr. Il disco non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma il 15 Ottobre arriverà “Fever Dreams Pt 1 EP”, la prima parte del progetto che conterrà le prime quattro tracce. Della prima, Spirit, Power And Soul, trovate qui in basso il videoclip ufficiale:

01 Spirit Power And Soul

02 Receiver

03 All These Days

04 Ariel