Jon Hopkins – Sit Around The Fire [AUDIO]

Fermo a “Singularity” del 2018, il musicista e produttore inglese Jon Hopkins tornerà il 12 Novembre su Domino con Music For Psychedelic Treatment, il suo nuovo lavoro in studio. La prima anticipazione estratta dal disco è la traccia conclusiva Sit Around The Fire, che vanta le collaborazioni di Ram Dass ed East Forest. La trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube, subito dopo la tracklist dell’album:

01 Welcome

02 Tayos Caves, Ecuador i

03 Tayos Caves, Ecuador ii

04 Tayos Caves, Ecuador iii

05 Love Flows Over Us In Prismatic Waves

06 Deep In The Glowing Heart

07 Ascending, Dawn Sky

08 Arriving

09 Sit Around The Fire (feat. Ram Dass & East Forest)