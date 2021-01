Uscito lo scorso Ottobre con il nuovo album solista “Shiver” (qui la nostra recensione), Jónsi è tornato oggi con una nuova traccia, Mold, brano realizzato in collaborazione con A. G. Cook, producer che aveva già lavorato col frontman dei Sigur Rós proprio sul suo ultimo disco (nel brano “Exhale”, per la precisione). Qui in basso il videoclip del pezzo: