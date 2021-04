Photo Credit: Astarte Agency / Mike Excell

Tornata a farsi sentire il mese scorso con Addicted (che trovate qui), Jorja Smith ha annunciato oggi Be Right Back, il suo nuovo progetto da otto tracce che vedrà la luce il 14 Maggio. Della tracklist (che trovate qui in basso) farà parte la stessa Addicted oltre a Gone, il nuovo brano diffuso oggi e che potete ascoltare a seguire da Spotify e YouTube:

01 Addicted

02 Gone

03 Bussdown (feat. Shaybo)

04 Time

05 Home

06 Burn

07 Digging

08 Weekend