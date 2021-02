Photo Credit: Hannele Fernström

Fermo a “Vestiges & Claws” del 2015, il songwriter svedese José González è tornato a farsi sentire con un nuovo brano. El Invento, questo il titolo, è il primo pezzo in spagnolo della sua produzione ed è accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso. Lecito, a questo punto, attendersi che venga a breve annunciato anche un nuovo lavoro in studio.