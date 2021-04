José González – Visions [AUDIO]

Photo Credit: Hannele Fernström

A Febbraio il songwriter svedese José González era tornato a farsi sentire con il nuovo brano El Invento, il suo primo pezzo interamente in spagnolo (lo trovate qui). La notizia di oggi è che, come si poteva ipotizzare, quello non era altro che la prima anticipazione da un suo nuovo lavoro in studio, Local Valley, in uscita il 17 Settembre su Mute. Insieme all’annuncio del disco, González ha diffuso anche l’ascolto di Visions, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist dell’album:

01 El Invento

02 Visions

03 The Void

04 Horizons

05 Head On

06 Valle Local

07 Lasso ln

08 Lilla G

09 Swing

10 Tjomme

11 Line Of Fire

12 En Stund Pa Jorden

13 Honey Honey