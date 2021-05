Photo Credit: Hannele Fernström

A Febbraio il songwriter svedese José González era tornato a farsi sentire con il nuovo brano El Invento, il suo primo pezzo interamente in spagnolo (lo trovate qui). Poi ad Aprile, facendoci ascoltare anche Visions, aveva svelato i dettagli di Local Valley, il suo nuovo album in uscita il 17 Settembre su Mute. Oggi è arrivato il videoclip del pezzo, che trovate qui in basso: