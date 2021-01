Julia Stone – We All Have

Photo Credit: Astarte Agency / Brooke Ashley Barone

Ferma a “By The Horns” del 2012, la songwriter australiana Julia Stone tornerà il 16 Aprile su BMG con il suo nuovo lavoro in studio, Sixty Summers, prodotto da St. Vincent e Thomas Bartlett. L’ultima anticipazione estratta dal disco è il video di We All Have, brano che vanta la preziosa collaborazione con Matt Berninger dei The National. Eccolo qui in basso: