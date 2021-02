Julien Baker – Favor [AUDIO]

Photo Credit: Alysse Gafkjen

Ferma a “Turn Out The Lights” del 2017 (qui la nostra recensione), Julien Baker uscirà il 26 Febbraio su Matador con Little Oblivions, il suo nuovo lavoro in studio. Dopo Faith Healer (che trovate qui) e Hardline (che trovate qui), oggi Baker ha diffuso anche il terzo estratto Favor, brano che vede la partecipazione alle voci di Lucy Dacus e Phoebe Bridgers, già sue compagne nel progetto Boygenius. Ecco l’ascolto del pezzo da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):