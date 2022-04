June Of 44 in Italia per sei date

Photo Credit: Press

Tornati alla ribalta con “REVISIONIST – Adaptations And Future Histories In The Time Of Love And Survival”, i June Of 44 arriveranno in Italia a cavallo fra Maggio e Giugno per ben sei date del loro tour europeo. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

25 MAGGIO 2022 @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA

26 MAGGIO 2022 @ LA CLAQUE, GENOVA

27 MAGGIO 2022 @ LUMIERE, PISA

28 MAGGIO 2022 @ MUSEO NIVOLA, ORANI (NU)

30 MAGGIO 2022 @ JACKSTORE SOCIAL CLUB, TARANTO

2 GIUGNO 2022 @ DISORDER, PAESTUM (SA)