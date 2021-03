Jungle – Keep Moving [VIDEO]

Photo Credit: Anna Victoria Best

Fermi a “For Ever” del 2018 (qui la nostra recensione), i Jungle torneranno il 13 Agosto con Loving In Stereo, il loro nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo è arrivato il anche il videoclip del primo estratto Keep Moving, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Dry Your Tears

02 Keep Moving

03 All Of The Time

04 Romeo (feat. Bas)

05 Lifting You

06 Bonnie Hill

07 Fire

08 Talk About It

09 No Rules

10 Truth

11 What D’You Know About Me?

12 Just Fly, Don’t Worry

13 Goodbye My Love (feat. Priya Ragu)

14 Can’t Stop The Stars