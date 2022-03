Kae Tempest – I Saw Light [VIDEO]

Photo Credit: Wolfgang Tillmans

Arriverà l’8 Aprile su American/Republic The Line Is A Curve, il nuovo lavoro in studio di Kae Tempest successore di “The Book Of Traps And Lessons” del 2019. Dal disco, prodotto da Dan Carey e con lo zampino anche di Rick Rubin, abbiamo già ascoltato More Pressure (che trovate qui), Salt Coast (che trovate qui) e No Prizes (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche il video di I Saw Light, brano che vanta il featuring della voce dei Fontaines D.C. Grian Chatten. Eccolo qui in basso: