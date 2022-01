Kae Tempest – More Pressure [AUDIO]

Photo Credit: Wolfgang Tillmans

Arriverà l’8 Aprile su American/Republic The Line Is A Curve, il nuovo lavoro in studio di Kae Tempest successore di “The Book Of Traps And Lessons” del 2019. Il disco, prodotto da Dan Carey e con lo zampino anche di Rick Rubin, è anticipato dal primo estratto More Pressure, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album (con i relativi featuring presenti):

01 Priority Boredom

02 I Saw Light (feat. Grian Chatten)

03 Nothing To Prove

04 No Prizes (feat. Lianne La Havas)

05 Salt Coast

06 Don’t You Ever

07 These Are The Days

08 Smoking (feat. Confucius MC)

09 Water In The Rain

10 Move

11 More Pressure (feat. Kevin Abstract)

12 Grace