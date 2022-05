Photo Credit: Press

Uscito venerdì scorso con il suo nuovo atteso lavoro in studio, “Mr. Morale & The Big Steppers”, Kendrick Lamar ha diffuso nel weekend un altro video estratto dal disco dopo The Heart Part 5 (che trovate qui), realizzato per N95 e diretto dallo stesso Lamar insieme a Dave Free. Lo trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che Lamar sarà in Italia a Giugno per un unico, imperdibile appuntamento dal vivo.