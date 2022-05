Kendrick Lamar – The Heart Part 5 [VIDEO]

Photo Credit: DAMN. / Artwork

Manca ormai pochissimo (arriverà questo venerdì) a Mr. Morale & The Big Steppers, il nuovo attesissimo album di Kendrick Lamar, successore dell’acclamato “DAMN.” del 2017. Finalmente c’è anche un primo estratto dal disco, il video di The Heart Part 5, in cui tramite la tecnica del deepfake Lamar prende le sembianze tra gli altri di OJ Simpson, Will Smith, Kobe Bryant e Kanye West. Qui in basso trovate il video, mentre vi ricordiamo che Lamar sarà in Italia a Giugno per un unico, imperdibile appuntamento dal vivo.