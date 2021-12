Photo Credit: Natalia Mantini

Ferma a “No Home Record”, il suo debutto solista del 2019, Kim Gordon è tornata adesso con un nuovo brano. Grass Jeans, questo il titolo, è stata diffusa per raccogliere fondi in favore della non profit Fund Texas Choice, che si occupa di aiutare le donne texane a recarsi in cliniche autorizzate all’aborto fuori dallo stato. Ecco il brano in ascolto qui in basso: