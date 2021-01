King Gizzard & The Lizard Wizard – O.N.E.

Photo Credit: Spin Go! / Jamie Wdziekonski

I prolificissimi King Gizzard & The Lizard Wizard sono usciti appena lo scorso anno con un nuovo album, “K.G.” (qui la nostra recensione), ma sono già al lavoro sul prossimo, ancora senza titolo né data di pubblicazione ufficiale. Nel frattempo ci fanno ascoltare qualcosa di nuovo, oggi nello specifico hanno diffuso il videoclip di O.N.E., eccolo qui in basso: