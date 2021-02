King Gizzard & The Lizard Wizard – Pleura [VIDEO]

Photo Credit: Spin Go! / Jamie Wdziekonski

I prolificissimi King Gizzard & The Lizard Wizard sono usciti appena lo scorso anno con un nuovo album, “K.G.” (qui la nostra recensione), ma sono già a fine Gennaio erano tornati col nuovo brano O.N.E. (che trovate qui) confermando di essere già al lavoro su un altro disco. Oggi quel disco è stato annunciato, si intitolerà L.W. e uscirà venerdì prossimo 26 Febbraio. Insieme all’annuncio è arrivato anche il videoclip del secondo estratto Pleura, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 If Not Now, Then When?

02 O.N.E.

03 Pleura

04 Supreme Ascendancy

05 Static Electricity

06 East West Link

07 Ataraxia

08 See Me

09 K.G.L.W.