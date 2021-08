King Krule: in arrivo un album dal vivo

Photo Credit: Comcerto

Uscito lo scorso anno con “Man Alive!” (qui la nostra recensione), Archy Marshall aka King Krule tornerà il 10 Settembre su XL Recordings con You Heat Me Up, You Cool Me Down, nuovo album dal vivo con materiale proveniente proprio dai live tenuti per la pubblicazione del disco del 2020. Qui in basso trovate la tracklist e il video di Stoned Again:

01 Out Getting Ribs

02 Emergency Blimp

03 A Slide In (New Drugs)

04 The Ooz

05 Cellular

06 Stoned Again

07 Slush Puppy

08 Rock Bottom

09 Comet Face

10 Perfecto Miserable

11 Alone, Omen 3

12 Baby Blue

13 Half Man Half Shark

14 Underclass

15 Energy Fleets

16 Please Complete Thee

17 Easy Easy