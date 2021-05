Photo Credit: Salvo Alibrio

Dopo dodici anni di silenzio i norvegesi Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe, ovvero i Kings Of Convenience, torneranno il 18 Giugno con Peace Or Love, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Rocky Trail (che trovate qui), la seconda anticipazione dal disco è Fever, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: