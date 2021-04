Kings Of Convenience: nuovo brano, nuovo album e tre date in Italia

Photo Credit: Salvo Alibrio

Dopo dodici anni di silenzio i norvegesi Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe, ovvero i Kings Of Convenience, hanno annunciato oggi il loro ritorno discografico, che avverrà il 18 Giugno con la pubblicazione del nuovo album Peace Or Love. Il disco è anticipato dal videoclip del primo estratto Rocky Trail, che trovate qui in basso insieme al dettaglio delle tre date italiane del relativo tour a supporto:

26 OTTOBRE 2021 @ TEATRO METROPOLITAN, CATANIA

30 OTTOBRE 2021 @ TEATRO MANZONI, BOLOGNA

1 NOVEMBRE 2021 @ TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, MILANO