Photo Credit: RCA Records / Matthew Followill

I Kings Of Leon usciranno il 5 Marzo con When You See Yourself, il loro nuovo lavoro in studio che arriverà a cinque anni dal precedente “Walls” del 2016. Dopo i primi due estratti The Bandit e 100,000 People (che trovate qui), la band ha diffuso oggi anche l’ascolto di Echoing, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: