Kings Of Leon – The Bandit / 100,000 People [VIDEO / AUDIO]

Era nell’aria che i Kings Of Leon stessero per presentare nuova musica, prime anticipazioni estratte dal successore di “Walls” del 2016. Ed è arrivata oggi quella musica, ben due tracce, The Bandit e 100,000 People, che aprono la strada a When You See Yourself, il loro nuovo album in uscita il 5 Marzo. La prima delle due ha anche un videoclip ufficiale, trovate tutto qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 When You See Yourself, Are You Far Away

02 The Bandit

03 100,000 People

04 Stormy Weather

05 A Wave

06 Golden Restless Age

07 Time In Disguise

08 Supermarket

09 Claire & Eddie

10 Echoing

11 Fairytale