Photo Credit: Ben Rayner

Usciti lo scorso anno con “Cooler Returns” (qui la nostra recensione), i canadesi Kiwi Jr. hanno annunciato il loro nuovo lavoro in studio, Chopper, in uscita il 12 Agosto su Sub Pop. La prima anticipazione estratta è il video di Night Vision, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Unspeakable Things

02 Parasite II

03 Clerical Sleep

04 Night Vision

05 The Extra Sees The Film

06 Contract Killers

07 The Sound Of Music

08 Downtown Area Blues

09 Kennedy Curse

10 The Masked Singer