Photo Credit: Tim Saccenti

Sta per arrivare il quattordicesimo lavoro in studio dei Korn. Il disco, che si intitolerà Requiem, uscirà il 4 Febbraio su Loma Vista ed era già stato anticipato dal video di Start The Healing (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche l’ascolto di Forgotten. Eccolo qui in basso: