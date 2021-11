Photo Credit: Tim Saccenti

Sta per arrivare il quattordicesimo lavoro in studio dei Korn. Il disco, che si intitolerà Requiem, uscirà il 4 Febbraio su Loma Vista ed è anticipato oggi dal videoclip del primo estratto Start The Healing, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Forgotten

02 Let The Dark Do The Rest

03 Start The Healing

04 Lost In The Grandeur

05 Disconnect

06 Hopeless And Beaten

07 Penance To Sorrow

08 My Confession

09 Worst Is On Its Way