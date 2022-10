Photo Credit: Wendy Redfern

A tre anni dal loro omonimo album del 2019, il 20 Gennaio torneranno i Ladytron con Time’s Arrow, il loro nuovo album su Cooking Vinyl. La prima anticipazione estratta dal disco è City Of Angels, che trovate in ascolto qui in basso subito dopo la tracklist dell’album:

01 City Of Angels

02 Faces

03 Misery Remember Me

04 Flight From Angkor

05 We Never Went Away

06 The Night

07 The Dreamers

08 Sargasso Sea

09 California

10 Time’s Arrow