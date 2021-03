Lambchop – A Chef’s Kiss [AUDIO]

Photo Credit: City Slang / Elise Tyler

Il 21 Maggio uscirà su Merge Showtunes, nuovo album di Kurt Wagner sotto la sigla Lambchop (e seguito di “This (Is What I Wanted To Tell You)” del 2019, nel mezzo il disco di cover “TRIP” del 2020), un lavoro scritto praticamente in solitudine da Wagner durante le giornate di quarantena. Per anticiparlo c’è già una prima traccia, A Chef’s Kiss, che apre anche l’album. La trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video) insieme alla tracklist del disco:

01 A Chef’s Kiss

02 Drop C

03 Papa Was A Rolling Stone Journalist

04 Fuku

05 Unknown Man

06 Blue Leo

07 Impossible Meatballs

08 The Last Benedict