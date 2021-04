Photo Credit: Angelina Castillo

Il 21 Maggio uscirà su Merge Showtunes, nuovo album di Kurt Wagner sotto la sigla Lambchop (e seguito di “This (Is What I Wanted To Tell You)” del 2019, nel mezzo il disco di cover “TRIP” del 2020), un lavoro scritto praticamente in solitudine da Wagner durante le giornate di quarantena. Dopo il primo estratto A Chef’s Kiss (che trovate qui), adesso per anticipare il disco c’è anche il video di Fuku. Eccolo.