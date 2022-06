Lambchop – Police Dog Blues [VIDEO]

Photo Credit: Angelina Castillo

Usciti lo scorso anno con “Showtunes” (qui la nostra recensione), i Lambchop di Kurt Wagner sono già pronti a tornare il 30 Settembre su Merge/City Slang con un nuovo lavoro in studio, The Bible. Il primo estratto dal disco è il video di Police Dog Blues, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 His Song Is Sung

02 Little Black Boxes

03 Daisy

04 Whatever, Mortal

05 A Major Minor Drag

06 Police Dog Blues

07 Dylan At The Mousetrap

08 Every Child Begins The World Again

09 So There

10 That’s Music