Lambchop – The Last Benedict

Photo Credit: Angelina Castillo

Questo venerdì uscirà su Merge Showtunes, nuovo album di Kurt Wagner sotto la sigla Lambchop, un lavoro scritto praticamente in solitudine da Wagner durante le giornate di quarantena. Dopo A Chef’s Kiss (che trovate qui) e Fuku (che trovate qui), l’ultima anticipazione estratta dal disco è il video di The Last Benedict. Eccolo.