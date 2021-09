Lana Del Rey – Arcadia [VIDEO]

Photo Credit: Pamela Cochrane

Inizialmente previsto per il mese di Luglio, Blue Banisters, il nuovo lavoro in studio di Lana Del Rey, arriverà invece il 22 Ottobre. Già a Maggio la songwriter americana aveva diffuso l’ascolto di Blue Banisters, Text Book e Wildflower Wildfire (che trovate qui), cui si è aggiunto adesso anche quello di Arcadia. Qui in basso trovate il videoclip del pezzo e la tracklist dell’album:

01 Textbook

02 Blue Banisters

03 Arcadia

04 Interlude – The Trio

05 Black Bathing Suit

06 If You Lie Down With Me

07 Beautiful

08 Violets For Roses

09 Dealer

10 Thunder

11 Wildflower Wildfire

12 Nectar Of The Gods

13 Living Legend

14 Cherry Blossom

15 Sweet Carolina