Photo Credit: Pamela Cochrane

Uscita giusto un paio di mesi fa con “Chemtrails Over The Country Club”, Lana Del Rey già a fine Aprile aveva annunciato Blue Banisters, un altro nuovo album. Il disco arriverò il 4 Luglio, ma oggi la songwriter americana ha diffuso i primi tre estratti, la title track, Text Book e Wildflower Wildfire. Potete ascoltarli qui in basso da Spotify: