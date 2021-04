Photo Credit: Pamela Cochrane

Uscita appena lo scorso 19 Marzo con il nuovo album “Chemtrails Over The Country Club”, Lana Del Rey ha già ufficializzato la pubblicazione di ancora un altro disco, Blue Banisters, che arriverà il 4 Luglio. Qui in basso il post Instagram con cui l’artista ha dato l’annuncio e svelato la copertina: