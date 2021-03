Photo Credit: Pamela Cochrane

Proprio oggi è uscito “Chemtrails Over The Country Club”, il nuovo lavoro in studio di Lana Del Rey. Insieme al disco è arrivato anche il videoclip ufficiale di White Dress, il brano che apre l’album, video nel quale la protagonista è la stessa Del Rey intenta a pattinare in una strada in mezzo al deserto. Eccolo: