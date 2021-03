Photo Credit: Atlantic Records / Danny Kasirye

Ferma a “The Dreaming Room” del 2016 (album che gli era valso anche una candidatura ai Mercury Prize), Laura Mvula ha annunciato oggi Pink Noise, il suo nuovo lavoro in studia in uscita il 2 Luglio su Atlantic. Insieme all’annuncio è arrivato anche l’ascolto di Church Girl, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Safe Passage

02 Conditional

03 Church Girl

04 Remedy

05 Magical

06 Pink Noise

07 Golden Ashes

08 What Matters

09 Got Me

10 Before The Dawn