Laura Mvula – Got Me

Photo Credit: Atlantic Records / Danny Kasirye

Ferma a “The Dreaming Room” del 2016 (album che gli era valso anche una candidatura ai Mercury Prize), Laura Mvula uscirà il 2 Luglio su Atlantic con Pink Noise, il suo nuovo lavoro in studio. La nuova anticipazione estratta è Got Me, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: