Photo Credit: Shelby Brakken

Ferma a “My Echo” del 2020, la songwriter americana Laura Veirs ha annunciato oggi il suo nuovo lavoro in studio, Found Light, in uscira l’8 Luglio su Raven Marching Band Records. Il primo estratto è il video di Winter Windows, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Autumn Song

02 Ring Song

03 Seaside Haiku

04 Naked Hymn

05 My Lantern

06 Signal

07 Can’t Help But Sing

08 Eucalyptus

09 New Arms

10 Sword Song

11 Time Will Show You

12 T & O

13 Komorebi

14 Winter Windows