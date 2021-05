Leon Bridges – Motorbike [VIDEO]

Photo Credit: Rambo

A tre anni da “Good Thing” del 2018 (qui la nostra recensione), il 23 Luglio uscirà su Columbia Gold-Diggers Sound, il nuovo lavoro in studio di Leon Bridges. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il videoclip di Motorbike, la cui regia è stata affidata niente poco di meno che ad Anderson .Paak. Eccolo qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Born Again (feat. Robert Glasper)

02 Motorbike

03 Steam

04 Why Don’t You Touch Me

05 Magnolias

06 Gold-Diggers (Junior’s Fanfare)

07 Details

08 Sho Nuff

09 Sweeter (feat. Terrace Martin)

10 Don’t Worry (feat. Ink)

11 Blue Mesas