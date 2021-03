Liam e Noel Gallagher insieme in una società di produzione cinematografica

Photo Credit: Jill Furmanovsky

Nuovo capitolo della storia dei fratelli Gallagher: in attesa che si muova qualcosa a seguito dei continui inviti rivolti da Liam a Noel per riunire gli Oasis (finora andati ripetutamente a vuoto), stando a quanto riportato dal The Sun i due avrebbe fondato insieme una nuova società di produzione cinematografica, di cui sono anche direttori. Sul piatto ci sarebbe la possibilità di realizzare un film sulla storia della band, sulla scia del recente successo dei biopic su Queen ed Elton John. La cosa certa, visto questi sviluppi commerciali, è che tra i due fratelli potrebbe essersi definitivamente sciolto il ghiaccio che li divide dal 2009, anno in cui misero fine alla loro avventura congiunta negli Oasis.