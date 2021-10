Liam Gallagher: annunciato il nuovo album e il ritorno live a Knebworth

Photo Credit: Warner Records / Tom Beard

Giornata di grandi annunci per Liam Gallagher: innanzitutto il nuovo album, che si intitolerà C’mon You Know e uscirà il 27 Maggio a a tre anni da “Why Me? Why Not.” del 2019. E poi ci sarà il ritorno live di Liam a Knebworth, pochi giorni dopo l’uscita del disco, per un concerto che si preannuncia spettacolare e che vedrà susseguirsi in apertura Goat Girl, Fat White Family, Michael Kiwanuka e Kasabian. Qui in basso la copertina del disco e la locandina del live: