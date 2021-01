Liam Gallagher: il suo 2021 inizia con un nuovo invito a riunire gli Oasis

Non è un mistero che, se Noel fosse d’accordo e disponibile, Liam riunirebbe gli Oasis in qualsiasi momento, nonostante la sua carriera solista abbia finalmente preso la piega giusta. Di tanto in tanto il più giovane dei Gallagher ci prova, lanciando messaggi al fratello che però sembra non volerne sapere. L’ultimo invito è arrivato in concomitanza con il nuovo anno, con Liam che ha rivolto al fratello gli auguri di rito e un inequivocabile “2021 is our year”. Che sia la volta buona?

HNY Noel love you long time 2021 is our year c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 1, 2021