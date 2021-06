Photo Credit: Clemens Habicht

L’ultimo lavoro a firma Liars è “Title With The Word Fountain” del 2018, ma Angus Andrew (ormai titolare unico della sigla Liars) è pronto a tornare con un nuovo album: il disco si intitolerà The Apple Drop e uscirà il 6 Agosto su Mute. Dopo il primo estratto Sekwar (che trovate qui), adesso è arrivato anche il video di Big Appetite. Eccolo: